Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Fischerstraße im Ortsteil Horst ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter, in dem mehrere Personen transportiert wurden. Ersten Notrufmeldungen zufolge lag der Kleintransporter auf der Seite und einige der Insassen sollten das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen haben. Aufgrund der zunächst unklaren Lage veranlasste die Leitstelle die Alarmierung eines Großaufgebots an Einsatzkräften unter dem Einsatzstichwort "TH Pers eingeklemmt 2".

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr konnte zeitnah festgestellt werden, dass keine Personen eingeklemmt waren und somit eine aufwendige technische Rettung nicht erforderlich war.

Insgesamt waren neun Personen betroffen, die durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet, versorgt und betreut wurden. Drei Personen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Von den Feuer- und Rettungswachen Buer und Heßler waren insgesamt 33 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell