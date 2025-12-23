Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand um Mitternacht

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Teplitzer Straße im Stadtteil Horst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen.

Eine Person musste vom Rettungsdienst untersucht und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Innenangriff zur Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Brand auf die betroffene Wohnung begrenzt. Zwei Strahlrohre kamen zum Einsatz. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und einer finalen Kontrolle wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden beendet.

