Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Betruges - Wer kennt diese Frau?

Hagen (ots)

Bereits am 11. Juli 2025 gab sich eine bislang unbekannte Tatverdächtige einer 88-jährigen Frau gegenüber am Telefon als Sparkassenmitarbeiterin aus. Sie sagte der Seniorin, dass deren EC-Karte defekt sei, ein Mitarbeiter diese abholen müsse und erfragte die PIN. Die 88-Jährige teilte ihr die Geheimzahl mit und übergab ihre Bankkarte kurz darauf an einen Unbekannten. Eine weitere unbekannte Frau hob im weiteren Verlauf an einem Bankautomaten Geld ab. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera gefilmt. Zur Veröffentlichung des dabei entstandenen Bildes liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Über den folgenden Link gelangen Sie zu dem Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/191618

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

