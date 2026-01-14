PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 40-jähriger Mann mit Fahrverbot fährt auf Verkehrsinsel

Hagen-Haspe (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagmorgen (13.01.2026) in Haspe mit seinem Hyundai einen Verkehrsunfall und war dabei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen 08.00 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei die Meldung über ein Auto ein, das im Bereich der Einmündung Konrad-Adenauer-Ring / Hördenstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf einer Verkehrsinsel stand. Vor Ort traf ein Polizeibeamter der Kradgruppe auf einen 40-jährigen Mann, der in seinem Hyundai auf der Verkehrsinsel saß und nach eigenen Angaben auf den Abschleppdienst wartete. Er hatte zuvor aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verloren. Als der Polizist den in Hagen wohnhaften Mann nach dessen Führerschein fragte, gab der 40-Jährige vor, das Dokument zu Hause vergessen zu haben. Eine Überprüfung im polizeilichen Datensystem ergab, dass seit Ende des letzten Jahres ein Fahrverbot für den Autofahrer vorliegt. Der Beamte zeigte den 40-Jährigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an und übergab die weiteren Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. (sen)

