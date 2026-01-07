Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Zeit von Sonntag (21.12.2025), 09:00 Uhr bis Dienstag (06.01.2026), 12:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Lilienthalstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Der genauere Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (19.12.2025), 14:00 Uhr bis Montag (29.12.2025), 02:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Sanderstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell