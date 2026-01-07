PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Zeit von Sonntag (21.12.2025), 09:00 Uhr bis Dienstag (06.01.2026), 12:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Lilienthalstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Der genauere Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (19.12.2025), 14:00 Uhr bis Montag (29.12.2025), 02:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Sanderstraße.

Der oder die Täter entwendeten diverse Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Mülltonnenbrand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (05.01.2025) kam es in der Ebnerstraße zu einem Mülltonnenbrand. Verletzt wurde niemand. Gegen 01:30 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den eine weitere Papiermülltonne beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (04.01.2026), kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 38-Jährigen in der Manlichstraße. Gegen 23:45 Uhr gerieten die beiden Männer nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlug der unbekannte Täter dem 38-jährigen Mann offenbar in das Gesicht. Der 38-Jährige wurde dadurch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Sonntag (04.01.2025) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs. Gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren