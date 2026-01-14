Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird von ihrem Partner gekratzt und in Wohnung eingeschlossen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 24-Jähriger kratzte am Dienstag (13.01.2026) seine Ex-Partnerin und schloss sie in der gemeinsamen Wohnung ein. Sie verständigte die Polizei, die dem Mann ein Rückkehrverbot aussprach.

Gegen 18 Uhr hielt sich das Paar in ihrer Wohnung in der Eugen-Richter-Straße auf. Dort entwickelte sich ein Streit, da sich der Mann seiner Partnerin aufdrängte und sie umarmen wollte, was sie ablehnte und ihn zurückwies. Daraufhin hielt er sie fest, kratzte und bedrohte sie. Zudem verschloss der Mann die Wohnungstür, wodurch seine Partnerin die Wohnung für etwa 40 Minuten nicht verlassen konnte. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen an der Wohnung ein und verwiesen ihn der Wohnung. Die Beamten sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus und fertigten eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung, Bedrohung und Freiheitsberaubung. (rst)

