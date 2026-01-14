PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche zeigen gefährliche Körperverletzung nach Streit an

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (13.01.) suchten zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre alt) die Polizeiwache in der Innenstadt auf, um eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung zu erstatten. Die beiden Minderjährigen gaben an, durch mehrere Personen angegriffen worden zu sein. Gegen 20 Uhr trafen sie im Bereich des Sparkassen-Karrees auf die sechsköpfige Gruppe. Drei der anderen Jugendlichen seien dem 14-Jährigen bekannt. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu verbalen Auseinandersetzungen mit diesen gekommen. Am Dienstag entwickelte sich dann ein erneuter Konflikt. Zunächst sei der 14-Jährige beleidigt, unmittelbar danach jedoch auch geschubst und gegen den Oberkörper geschlagen worden. Im weiteren Verlauf seien auch ein Schlagring und Pfefferspray gegen den 14- und 16-Jährigen eingesetzt worden. Ein Beteiligter habe die Jugendlichen zusätzlich mit einem Messer bedroht. Den beiden Minderjährigen gelang es, sich zu Fuß zu entfernen. Die anderen Jugendlichen seien ihnen zunächst zwar noch kurz hinterhergelaufen, hätten dann aber von der weiteren Verfolgung abgesehen. Auf der Wache nahmen die Beamten eine Strafanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

