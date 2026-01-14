Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst führt gemeinsame Kontrollen mit Ordnungsdienst durch

Hagen (ots)

Der gemeinsame Kontrolleinsatz fand am Dienstag (13.01.2026) in den Konzeptbereichen der Polizei Hagen statt: dem Hauptbahnhof-Umfeld, Wehringhausen und Altenhagen.

Die Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes und des städtischen Ordnungsdienstes führten dort in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr Verkehrsüberwachung durch und vollstreckten im Zuge der Kontrollen unter anderem zwei Haftbefehle. Zudem kontrollierten die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes drei Geschäfte. In einem fanden sie unversteuerten Kaffee und stellten eine unerlaubte Außengastronomie eines Cafés fest. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeigen. Außerdem ahndeten die Polizeibeamten und die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes gemeinsam über 30 Parkverstöße. (rst)

