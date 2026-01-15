Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Berchum - Unbekannte hebeln Balkontür auf

Hagen-Berchum (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (14.01.2026) und Mittwochabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berchum ein. Die beiden Bewohner hatten die Wohnung in der Straße Linnufer gegen 07.30 Uhr verlassen und waren gegen 18.50 Uhr zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt stellten sie die geöffnete Balkontür fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten erkannten, dass der oder die Täter die Tür gewaltsam geöffnet und anschließend mehrere Räume in der Wohnung betreten sowie durchwühlt hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Unbekannten Bargeld und Gold. Die Kripo fragt nun: Wer hat in dem Tatzeitraum im Bereich der Straße Linnufer verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

