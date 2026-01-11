FW-DT: Ölspur in der Innenstadt
Detmold (ots)
Am 11.01.2026 um 11:13 Uhr wurde das hauptamtliche Personal zu einer Ölspur auf der Blomberger Straße alarmiert.
Nach Erkundung der gemeldeten Örtlichkeit konnte eine Betriebsmittelverunreinigung auf der Bad Meinberger Str., Blomberger Straße und im weiteren Verlauf stadteinwärts bis hin zur Straße Rosental festgestellt werden. Daraufhin wurde die Einheit Mitte zur Unterstützung gerufen.
Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mittels Bindemittel abgestreut und der Einsatz der Feuerwehr konnte um ca. 14:00 Uhr beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Detmold
Pressesprecher im Einsatzdienst
Phil Offer
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de
Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell