FW-DT: Feuer auf Balkon

Detmold (ots)

Am 10.01.2026 um 15:41 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Einheiten Mitte und Pivitsheide, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Straße Haferkamp im Ortsteil Heidenoldendorf gerufen.

In weiteren Anrufen wurde gemeldet, dass das Treppenhaus verraucht sei, woraufhin das Stichwort durch den Einsatzleiter vorsorglich auf Feuer MiG (Menschenleben in Gefahr) erhöht wurde. Die ersten Kräfte vor Ort stellten ein Brandereignis auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des betreffenden Mehrparteienhauses fest. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz über eine Leiter zur Brandbekämpfung geschickt.

Auf dem Balkon brannten Unrat und Balkonmöbel, das Feuer war schnell unter Kontrolle und das Brandgut wurde vom Balkon entfernt.

Insgesamt waren 13 Personen durch das Brandereignis betroffen, wovon eine Person zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde, die weiteren zwölf Betroffenen wurden während der Einsatzdauer in Mannschaftstransportfahrzeugen untergebracht, um vor Kälte geschützt zu sein.

Die Einsatzstelle wurde nach ca. 60 Minuten an die Polizei übergeben, sodass alle Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken konnten. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

