Polizei Hagen

POL-HA: Lebensgefährtin beißt Hagener bei Streit in die Hand. Polizisten sehen fünf Cannabispflanzen in der Wohnung

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen wurde ein Hagener am Donnerstag (15.01.) in den Abendstunden von seiner Lebensgefährtin gebissen. Der Mann wählte nach dem Vorfall den Notruf der Polizei und berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass seine 36-jährige Freundin ihm während eines Streits zunächst ins Gesicht geschlagen habe. Als er sie versuchte festzuhalten, habe sie ihm dann in die Finger seiner Hand gebissen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt. Die Lebensgefährtin des verletzten Hageners, der durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wollte sich nicht zur Tat äußern. Die Einsatzkräfte verwiesen sie der Wohnung und erteilten ihr ein 14-tägiges Rückkehrverbot. Sie musste die Haus- und Wohnungsschlüssel für die Wohnung des Hageners in der Wohnung lassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen die Frau.

Während der Klärung des Sachverhaltes sahen die Polizisten, dass sich in der Wohnung des Mannes fünf Cannabispflanzen befanden. Äußern wollte sich der Hagener nicht. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Der Hagener muss sich aufgrund des Besitzes von mehr als drei lebenden Cannabispflanzen verantworten und erhielt eine Anzeige. (arn)

