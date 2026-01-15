Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiterin eines Discounters durch unbekannten Ladendieb leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

In einem Discounter am Friedrich-Ebert-Platz kam es am Mittwoch (14.01.) gegen 07.20 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem sich eine Mitarbeiterin des Marktes leicht an der Hand verletzte. Eine Kollegin der Frau sah, wie ein Mann mit einem Brathähnchen unter dem Arm die Filiale verlassen wollte, und sprach diesen an. Der Ladendieb sei immer aggressiver geworden, sodass weitere Mitarbeiter und auch ein Kunde zur Unterstützung hinzukamen. Der Ladendieb habe versucht, sich loszureißen, und gezielt mit seinen Ellenbogen in Richtung der Mitarbeiter geschlagen. Ihm gelang schließlich die Flucht. Der Mann lief in Richtung der Kaufmannschule. Seinen Rucksack ließ er jedoch im Discounter zurück. In diesem befanden sich mehrere Dosen Thunfisch

Nachdem der Ladendieb geflüchtet war, bemerkte eine der Mitarbeiterinnen einen weiteren Mann im Bereich des Ausgangs. Er sei zuvor mit einer Vodkaflasche durch die Gänge gelaufen, hatte die Flasche dann jedoch plötzlich nicht mehr sichtbar bei sich. Als er angesprochen wurde, sei er zunehmend nervöser geworden, habe sein Oberteil nach oben gezogen, um zu zeigen, dass er kein Diebesgut mit sich führe. Anschließend verließ er den Discounter in Richtung Hohenzollernstraße. Es ergab sich der Verdacht, dass beide Männer den Diebstahl gemeinsam begangen hatten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare und ein Vollbart. Der Mann trug eine schwarze Fleecejacke, einen Schal und eine schwarze Mütze mit einer Kapuze darüber. Er führte den Rucksack mit sich.

Person 2: Männlich, etwa 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, Dreitagebart, eine lange Narbe im Gesicht auf der rechten Seite. Der Mann trug eine schwarze Daunenjacke, schwarze Jeans, weiße Sneaker der Marke Nike, eine graue Kopfbedeckung und einen orangefarbenen Schal. (arn)

