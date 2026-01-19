POL-HA: BMW landet im Straßengraben - Unfallhergang unbekannt

Polizei Hagen

Hagen-Garenfeld (ots)

In Garenfeld kam am Sonntagabend (18.01.2026) ein 30-jähriger Fahrer mit seinem BMW von der Straße ab und landete in einem Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der 30-Jährige fuhr mit seinem BMW Z4 um 20.50 Uhr entlang der Ruhrtalstraße in Richtung Westhofener Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich die Kontrolle über den Wagen verlor und über den rechten Fahrbahnrand fuhr. Der Wagen drehte sich und landete im Straßengraben. Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und stellten leichte Schäden an dem Wagen fest. Zudem befragten die Einsatzkräfte den Fahrer zur Unfallursache. Der 30-Jährige gab lediglich an, in Schrittgeschwindigkeit in den Graben gerutscht zu sein. Der BMW musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, untersucht nun das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell