PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Fußgängerzone

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen 21-jährigen Mann dabei, wie dieser zunächst zwei Parfums von der Auslage entnahm, kurze Zeit später die Verpackungen entfernte und jeweils eines der Parfums in seine linke und seine rechte Jackentasche steckte. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde der junge Mann vom Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei in ein Büro gebeten. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen fanden die eingesetzten Polizeibeamten neben den beiden Parfums im Gesamtwert von 300 Euro, noch ein Taschenmesser, diverse verschreibungspflichtige Medikamente und eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Der Mann wurde schließlich für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und nach Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt aus den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:16

    POL-PDLU: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (22.01.26) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kam es im Stadtgebiet Schifferstadt zu mehreren telefonischen Kontaktaufnahmen durch bislang unbekannte Täter, die sich gegenüber den angerufenen Personen als Polizeibeamte vorstellten. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizei Mannheim aus und versuchten durch gezielte Befragungen an persönliche und sensible Daten zu gelangen. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:24

    POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall mit hohem Sachschaden

    Dudenhofen (ots) - Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Landauer Straße Richtung Speyer. In einer leichten Rechtskurve übersah er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand und stieß gegen diesen. Aufgrund des Aufpralls wurde der geparkte Pkw um eine ganze Fahrzeuglänge nach vorne von dem eingezeichneten Parkplatz geschoben. Beide Fahrzeuge ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:23

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen / Verursacher gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 20.01., 02:00 Uhr bis 21.01., 07:06 Uhr parkte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Spitalgasse. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausfahren aus dem Parkplatz neben der Beifahrerseite gegen das Fahrzeug der 21-Jährigen, beschädigte dieses und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren