POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Fußgängerzone

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen 21-jährigen Mann dabei, wie dieser zunächst zwei Parfums von der Auslage entnahm, kurze Zeit später die Verpackungen entfernte und jeweils eines der Parfums in seine linke und seine rechte Jackentasche steckte. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde der junge Mann vom Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei in ein Büro gebeten. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen fanden die eingesetzten Polizeibeamten neben den beiden Parfums im Gesamtwert von 300 Euro, noch ein Taschenmesser, diverse verschreibungspflichtige Medikamente und eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Der Mann wurde schließlich für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und nach Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt aus den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

