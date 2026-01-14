Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260114-3: Unbekannte hebelten an Türen und Fenster von Pfarrheimen

Kerpen, Frechen, Elsdorf (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montag (12. Januar) und Dienstag (13. Januar) in ein Pfarrheim in Elsdorf-Heppendorf eingebrochen sind. In Pfarrheime in Frechen-Königsdorf und Kerpen-Brüggen blieb es beim Versuch. Die Ermittler der zentralen Anzeigenbearbeitung und des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen.

Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Pfarrhaus an der Alefstraße (Elsdorf). Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte stellten mehrere Hebelspuren an Fenstern und Türen fest. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen.

Auch bei den Pfarrheimen an der Hubertusstraße in Kerpen Brüggen und der Pfeilstraße in Frechen-Königsdorf versuchten die Täter sich mit Hebelwerkzeugen Zugang zu den Häusern zu verschaffen.

In allen drei Fällen dokumentierten Polizeikräfte Spuren und fertigten Anzeigen.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

