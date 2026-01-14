POL-REK: 260114-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen
Rhein-Erft-Kreis (ots)
Wertgegenstände gestohlen
Unbekannte sind am Dienstag (13. Januar) in Wesseling und in der Nacht zu Mittwoch (14. Januar) in Pulheim und Brühl in Wohnungen eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Laut ersten Erkenntnissen brachen Täter am Dienstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr über eine Terrassentür in ein Haus an der Straße "An der Elsmaar" in Wesseling ein. Dazu sollen die Unbekannten die Glasscheibe eingeschlagen haben. Sie sollen sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und Schmuck und zwei Autoschlüssel entwendet haben.
An der Donatusstraße in Pulheim sollen Einbrecher zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 0 Uhr in eine Wohnung eingedrungen sein. Dazu sollen sie über ein Fenster in die Räumlichkeiten gelangt sein und die Zimmer verwüstet haben. Die Unbekannten sollen Gegenstände aus Gold entwendet haben.
Zwischen Montag 17.30 Uhr und Mittwoch 1 Uhr verschafften sich Täter Zugang zu Wohnräumen an der Rheinstraße in Brühl. Sie sollen die Wohnung durchwühlt und Uhren und Bargeld gestohlen haben.
Alarmierte Polizeikräfte fuhren in allen Fällen zu den Tatorten, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)
