Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260113-2: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch vorläufig festgenommen

Bedburg (ots)

Beschuldigte versuchten sich in Auto zu verstecken

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat in der Nacht zu Dienstag (13. Januar) in Bedburg zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch vorläufig festgenommen. Ein Zeuge führte die Polizeikräfte zu dem Auto, in dem sich die Männer versteckten.

Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge den Einbruch in einen Baumarkt an der Adolf-Silverberg-Straße. Mehrere Unbekannte verschafften sich Zugang zum Grundstück und entwendeten Gasflaschen. Ein Zeuge habe beobachtet, wie sich zwei der Verdächtigen in einem blauen Ford Focus auf dem Parkplatz am Bahnhof versteckten. Er lotste die alarmierten Polizeikräfte zum dem Fahrzeug. Das Streifenteam nahm die zwei Männer widerstandslos fest. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Gasflaschen. Sie stellten die mutmaßlich Tatbeute, den Focus und die Mobiltelefon der Verdächtigen sicher.

Nach der Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf einer Polizeiwache, ließen die Ermittler die mittlerweile Beschuldigten wieder gehen. Sie müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts verantworten.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die weiteren Ermittlungen, auch nach möglichen geflüchteten Mittätern, bereits aufgenommen. (hw)

