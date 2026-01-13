PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260113-1: Zwei Einbrüche in Brühl - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter mit Sturmhaube flüchtete vom Tatort

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fandet nach Unbekannten, die am Montag (12. Januar) in zwei Häuser in Brühl eingebrochen sein sollen. In einem Fall ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, ein Täter mit Sturmhaube flüchtete vom Tatort.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen fand der erste Einbruch zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr an der Straße "Daberger Höhe" statt. Unbekannte sollen dort die rückwärtige Tür eines Wohnhauses aufgehebelt und die Räume durchwühlt haben. Die genaue Beute ist hier noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen 18.20 Uhr und 20 Uhr sollen Unbekannte an einem Wohnhaus an der Straße "Auf der Höhe" die Scheibe einer rückwärtigen Tür eingeschlagen haben. Sie wurden jedoch vermutlich durch Anwohner gestört. Mit Eintreffen der Streifenwagen flüchtete ein Tatverdächtiger mit Sturmhaube und dunkler Kleidung.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Der Flüchtige konnte nicht mehr angetroffen werden. In beiden Fällen sicherten die Beamtinnen und Beamten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

