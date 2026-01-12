Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260112-2: Unbekannte brechen mehrere Spielautomaten auf

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Freitag (9. Januar) in zwei Geschäfte in Kerpen-Sindorf und Kerpen-Horrem eingebrochen sind. In beiden Fällen brachen die Täter Spielautomaten auf.

In Kerpen-Sindorf hebelten die Täter nach ersten Erkenntnissen zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte an der Hüttenstraße auf. Den Ermittlerinnen und Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich mindestens eine Person gegen 5 Uhr unberechtigt in dem Geschäft aufgehalten habe. Als der Eigentümer seinen Laden am Morgen wieder öffnen wollte, fielen ihm die zwei aufgebrochenen Spielautomaten auf. Er verständigte umgehen die Polizei.

Im gleichen Zeitraum hebelten Täter auch in Kerpen-Horrem die Eingangstür zu einem Geschäft an der Hauptstraße auf. Es gelang den Unbekannten die Geldkassetten zwei Spielautomaten gewaltsam zu öffnen.

In beiden Fällen fertigten Polizeikräfte Anzeigen und Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte sicherten Spuren. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Sachbearbeitenden des Kriminalkommissariats 22 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

