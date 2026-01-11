Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260111-1: Ladendieb stürzt bei Flucht auf Glatteis - Festnahme vor Ort

Pulheim (ots)

Am Samstag Nachmittag (10.01.2026) entwendete ein 40jähriger Mann Waren in einem Einkaufsmarkt. Als er vom Ladendetektiv gestellt wurde, riss er sich los und rannte mit dem Diebesgut aus dem Markt. Der Ladendetektiv verfolgte ihn. Auf dem Parkplatz wurde dem Täter das Glatteis zum Verhängnis. Er rutschte aus und konnte eingeholt werden. Der Mann wurde festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(ns)

