PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260111-1: Ladendieb stürzt bei Flucht auf Glatteis - Festnahme vor Ort

Pulheim (ots)

Am Samstag Nachmittag (10.01.2026) entwendete ein 40jähriger Mann Waren in einem Einkaufsmarkt. Als er vom Ladendetektiv gestellt wurde, riss er sich los und rannte mit dem Diebesgut aus dem Markt. Der Ladendetektiv verfolgte ihn. Auf dem Parkplatz wurde dem Täter das Glatteis zum Verhängnis. Er rutschte aus und konnte eingeholt werden. Der Mann wurde festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(ns)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 11:54

    POL-REK: 260109-1: Diensthund spürt Tatverdächtigen nach Raubdelikt auf

    Bedburg (ots) - Zeugen geben entscheidende Hinweise Ein Diensthund der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagnachmittag (8. Januar) in Bedburg einen Tatverdächtigen (33) nach einer räuberischen Erpressung aufgespürt. Zuvor soll der 33-Jährige den Verkäufer (27) einer Uhr beraubt haben. Laut ersten Erkenntnissen haben sich der 27-Jährige zum Verkauf einer Uhr ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:41

    POL-REK: 260108-3: Windschutzscheibe bei Schneeballwurf zerborsten - Zeugensuche

    Brühl (ots) - Schneeballwurf kann Autofahrende erschrecken und zu schweren Unfällen führen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 13- bis 14-Jährigen, die Mittwochabend (7. Januar) in Brühl einen großen Schneeball von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen haben sollen. Das Fahrzeug wurde ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:00

    POL-REK: 260108-2: Autofahrer beleidigt Schüler nach Verkehrsunfall

    Kerpen (ots) - Verkehrskommissariat sucht Zeugen Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (7. Januar) in Kerpen-Sindorf hat sich ein Schüler (11) leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer eines möglicherweise am Unfall beteiligten Autos soll sein Fahrzeug verlassen haben und den Gestürzten beleidigt haben. In der Schule erzählte der Junge von dem Unfall. Lehrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren