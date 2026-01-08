Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260108-3: Windschutzscheibe bei Schneeballwurf zerborsten - Zeugensuche

Brühl (ots)

Schneeballwurf kann Autofahrende erschrecken und zu schweren Unfällen führen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 13- bis 14-Jährigen, die Mittwochabend (7. Januar) in Brühl einen großen Schneeball von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen haben sollen. Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich beschädigt. Die Werfer sollen dunkle Jacken, dunkle Mützen und helle Jeanshosen getragen haben.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer (31) eines Ford gegen 17.15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Heinrich-Esser-Straße gefahren. Als er unter der Richard-Bertram-Straße entlangfuhr, hätten Unbekannte einen großen Schneeball von der Brücke auf die Windschutzscheibe des Autos geworfen. Die Scheibe sei dabei zerborsten, der 31-Jährige blieb unverletzt.

Alarmierte Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. Der Fahrer ließ seinen Ford durch eine Fachfirma abschleppen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell