Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260108-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

B 59 für etwa eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (7. Januar) sind zwei Autofahrer (21, 79) und der Beifahrer (54) des 79-Jährigen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den betroffenen Streckenabschnitt bis etwa 14 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen war ein LKW-Fahrer (28) gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße (B) 59 von Pulheim in Richtung Rommerskirchen unterwegs. Verkehrs- und witterungsbedingt habe der 28-Jährige kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße (K) 24 in Richtung Rommerskirchen und Stommeln gebremst. Sein Fahrzeug sei ins Rutschen geraten und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Opel eines 79-Jährigen zusammengestoßen. Der Fahrer habe eine Notbremsung eingeleitet und stieß dennoch mit dem Lastwagen zusammen. Ein BMW-Fahrer (21) sei auf dem LKW aufgefahren.

Polizisten fuhren zum Unfallort, sperrten den betroffenen Streckenabschnitt, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeitendes eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

