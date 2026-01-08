PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260108-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

B 59 für etwa eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (7. Januar) sind zwei Autofahrer (21, 79) und der Beifahrer (54) des 79-Jährigen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den betroffenen Streckenabschnitt bis etwa 14 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen war ein LKW-Fahrer (28) gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße (B) 59 von Pulheim in Richtung Rommerskirchen unterwegs. Verkehrs- und witterungsbedingt habe der 28-Jährige kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße (K) 24 in Richtung Rommerskirchen und Stommeln gebremst. Sein Fahrzeug sei ins Rutschen geraten und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Opel eines 79-Jährigen zusammengestoßen. Der Fahrer habe eine Notbremsung eingeleitet und stieß dennoch mit dem Lastwagen zusammen. Ein BMW-Fahrer (21) sei auf dem LKW aufgefahren.

Polizisten fuhren zum Unfallort, sperrten den betroffenen Streckenabschnitt, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeitendes eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:54

    POL-REK: 260107-1: Autofahrerin gegen Baum geprallt und leicht verletzt

    Frechen (ots) - Baum und Baumschutzbügel beschädigt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (6. Januar) in Frechen ist eine Autofahrerin (63) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen sei die 63-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ulrichstraße in Richtung Frechener Innenstadt unterwegs ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:56

    POL-REK: 260106-3: Mit Auto gegen Baum geprallt

    Bedburg (ots) - Fahrerin schwer verletzt Eine Autofahrerin (18) ist in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) in Bedburg-Lipp bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen meldeten Zeugen gegen 2.40 Uhr ein verunfalltes Auto auf der Kreisstraße (K) 37 zwischen Herderstraße und der Autobahn A 61. Sie leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:44

    POL-REK: 260106-2: Autofahrer erfasste Fußgängerin auf Überweg

    Wesseling (ots) - Bei Unfall schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (5. Januar) in Wesseling ist eine Fußgängerin (35) schwer verletzt worden. Sie wurde auf einem Fußgängerüberweg von dem Auto eines 25-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen soll die 35-Jährige gegen 7.30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren