Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260107-1: Autofahrerin gegen Baum geprallt und leicht verletzt

Frechen (ots)

Baum und Baumschutzbügel beschädigt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (6. Januar) in Frechen ist eine Autofahrerin (63) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei die 63-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ulrichstraße in Richtung Frechener Innenstadt unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärtem Grund sei sie in einer Rechtskurve auf Höhe der Römerstraße nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen.

Alarmierte Polizisten fuhren zur Unfallstelle, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Beamte übernahmen die Verkehrslenkung. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Wagen ab. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

