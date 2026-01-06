PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260106-1: Zeugensuche nach Feuer an Containern

Elsdorf (ots)

Zeugin sah weißen Kleinwagen davonfahren

Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) zwei Container in Elsdorf angezündet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 23.30 Uhr (5. Januar) einen Müllcontainer an der Straße "Hinter den Gärten" im Bereich eines Verbrauchermarkts angezündet haben.

Rund zwei Stunden später brannte erneut ein Müllcontainer an einem Discounter in der Nähe. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Sie habe zur Tatzeit einen weißen Kleinwagen davonfahren sehen.

Feuerwehrkräfte löschten die Brände. Polizisten nahmen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:27

    POL-REK: 260105-3: Seniorin Tasche entrissen - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Täter hielt längeren Gegenstand in der Hand Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 16 Jahre alten Unbekannten, der am Freitagabend (2. Januar) in Frechen eine Seniorin überfallen haben soll. Der etwa 16 Jahre alte Jugendliche soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein Oberteil mit Kapuze getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:27

    POL-REK: 260105-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Supermarkt

    Kerpen (ots) - Mitarbeiter hielt Täter fest Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) in einen Verbrauchermarkt in Kerpen eingedrungen sein sollen. Polizisten nahmen einen Verdächtigen (18) in Gewahrsam. Weiteren Tätern gelang die Flucht. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein und mit weißen Maleranzügen sowie Westen mit dem Logo des ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:49

    POL-REK: 260105-1: Autos und Fensterscheibe beschädigt - Zeugensuche

    Wesseling (ots) - Ermittlungen dauern an Die Polizei fahndet aktuell nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) die Scheibe eines Fahrdienstes sowie zwei Autos in Wesseling beschädigt haben sollen. Ein aufmerksamer Zeuge beschrieb einen Verdächtigen als 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank. Er habe eine schwarze Winterjacke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren