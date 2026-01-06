Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260106-1: Zeugensuche nach Feuer an Containern

Elsdorf (ots)

Zeugin sah weißen Kleinwagen davonfahren

Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) zwei Container in Elsdorf angezündet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 23.30 Uhr (5. Januar) einen Müllcontainer an der Straße "Hinter den Gärten" im Bereich eines Verbrauchermarkts angezündet haben.

Rund zwei Stunden später brannte erneut ein Müllcontainer an einem Discounter in der Nähe. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Sie habe zur Tatzeit einen weißen Kleinwagen davonfahren sehen.

Feuerwehrkräfte löschten die Brände. Polizisten nahmen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell