Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260106-2: Autofahrer erfasste Fußgängerin auf Überweg

Wesseling (ots)

Bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (5. Januar) in Wesseling ist eine Fußgängerin (35) schwer verletzt worden. Sie wurde auf einem Fußgängerüberweg von dem Auto eines 25-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die 35-Jährige gegen 7.30 Uhr entlang der Eichholzer Straße in Richtung Schwingelerweg unterwegs gewesen sein. Sie habe den Kronenweg unmittelbar am Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg überquert. Zeitgleich habe der Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Alfterstraße verlassen und die Fußgängerin auf dem Überweg erfasst. Die 35-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle während der Unfallaufnahme, sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell