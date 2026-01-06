Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260106-3: Mit Auto gegen Baum geprallt

Bedburg (ots)

Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin (18) ist in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) in Bedburg-Lipp bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen meldeten Zeugen gegen 2.40 Uhr ein verunfalltes Auto auf der Kreisstraße (K) 37 zwischen Herderstraße und der Autobahn A 61. Sie leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Rettungskräfte retteten die Schwerverletzte aus dem Auto und brachten sie in ein Krankenhaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache war die 18-Jährige in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Alarmierte Polizisten sperrten die Kreisstraße bis etwa 9 Uhr. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Düsseldorf unterstützte bei der Unfallaufnahme. (rs)

