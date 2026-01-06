PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260106-3: Mit Auto gegen Baum geprallt

Bedburg (ots)

Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin (18) ist in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) in Bedburg-Lipp bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen meldeten Zeugen gegen 2.40 Uhr ein verunfalltes Auto auf der Kreisstraße (K) 37 zwischen Herderstraße und der Autobahn A 61. Sie leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Rettungskräfte retteten die Schwerverletzte aus dem Auto und brachten sie in ein Krankenhaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache war die 18-Jährige in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Alarmierte Polizisten sperrten die Kreisstraße bis etwa 9 Uhr. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Düsseldorf unterstützte bei der Unfallaufnahme. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:44

    POL-REK: 260106-2: Autofahrer erfasste Fußgängerin auf Überweg

    Wesseling (ots) - Bei Unfall schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (5. Januar) in Wesseling ist eine Fußgängerin (35) schwer verletzt worden. Sie wurde auf einem Fußgängerüberweg von dem Auto eines 25-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen soll die 35-Jährige gegen 7.30 Uhr ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:57

    POL-REK: 260106-1: Zeugensuche nach Feuer an Containern

    Elsdorf (ots) - Zeugin sah weißen Kleinwagen davonfahren Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (6. Januar) zwei Container in Elsdorf angezündet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:27

    POL-REK: 260105-3: Seniorin Tasche entrissen - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Täter hielt längeren Gegenstand in der Hand Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 16 Jahre alten Unbekannten, der am Freitagabend (2. Januar) in Frechen eine Seniorin überfallen haben soll. Der etwa 16 Jahre alte Jugendliche soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein Oberteil mit Kapuze getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren