Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260108-2: Autofahrer beleidigt Schüler nach Verkehrsunfall

Kerpen (ots)

Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (7. Januar) in Kerpen-Sindorf hat sich ein Schüler (11) leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer eines möglicherweise am Unfall beteiligten Autos soll sein Fahrzeug verlassen haben und den Gestürzten beleidigt haben. In der Schule erzählte der Junge von dem Unfall. Lehrer alarmierten umgehend die Polizei.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 11-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 7.30 Uhr von der Straße "Berliner Ring" in die Königsberger Straße gefahren sein. Hier soll ihm der Autofahrer in einem hellen Auto sehr nahe gekommen sein. Nachdem der Schüler mit seinem Rad gestürzt sei habe der ältere Mann sein Auto verlassen und den Jungen mehrfach beleidigt. Anschließend soll er seine Fahrt fortgesetzt haben.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten um Unterstützung bei der Suche des möglichen unfallbeteiligten Autofahrers. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

