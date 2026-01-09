PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260109-1: Diensthund spürt Tatverdächtigen nach Raubdelikt auf

Bedburg (ots)

Zeugen geben entscheidende Hinweise

Ein Diensthund der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagnachmittag (8. Januar) in Bedburg einen Tatverdächtigen (33) nach einer räuberischen Erpressung aufgespürt. Zuvor soll der 33-Jährige den Verkäufer (27) einer Uhr beraubt haben.

Laut ersten Erkenntnissen haben sich der 27-Jährige zum Verkauf einer Uhr mit dem späteren Beschuldigten gegen 15.30 Uhr auf der Graf-Salm-Straße getroffen. Nachdem der 33-Jährige die Uhr an sich genommen habe, soll er den Verkäufer bedroht haben und mit der Beute in Richtung der Landesstraße (L) 361 geflüchtete sein. Der Geschädigte verständigte umgehend die Polizei.

Zeugen, denen das auffällige Fluchtverhalten des Mannes aufgefallen war, hielten die Polizeikräfte auf der Anfahrt zum Tatort an und teilten mit, dass der Gesuchte ein Kleidungsstück zurückgelassen habe bevor er in ein Waldstück geflüchtet sei. Dank des Hinweises hat ein hinzugerufener Diensthund die Fährte des Flüchtigen aufgenommen und ihn samt der Beute wenig später in einem Gebüsch gestellt. Hier lies sich der 33-Jährige widerstandslos festnehmen.

Sie nahmen ihn zur Feststellung seiner Identität mit zu einer Polizeiwache. Er muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und Bedrohung verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:41

    POL-REK: 260108-3: Windschutzscheibe bei Schneeballwurf zerborsten - Zeugensuche

    Brühl (ots) - Schneeballwurf kann Autofahrende erschrecken und zu schweren Unfällen führen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 13- bis 14-Jährigen, die Mittwochabend (7. Januar) in Brühl einen großen Schneeball von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen haben sollen. Das Fahrzeug wurde ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:00

    POL-REK: 260108-2: Autofahrer beleidigt Schüler nach Verkehrsunfall

    Kerpen (ots) - Verkehrskommissariat sucht Zeugen Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (7. Januar) in Kerpen-Sindorf hat sich ein Schüler (11) leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer eines möglicherweise am Unfall beteiligten Autos soll sein Fahrzeug verlassen haben und den Gestürzten beleidigt haben. In der Schule erzählte der Junge von dem Unfall. Lehrer ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:48

    POL-REK: 260108-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Pulheim (ots) - B 59 für etwa eine Stunde gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (7. Januar) sind zwei Autofahrer (21, 79) und der Beifahrer (54) des 79-Jährigen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den betroffenen Streckenabschnitt bis etwa 14 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen war ein LKW-Fahrer (28) gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße (B) 59 von Pulheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren