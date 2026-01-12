POL-REK: 260112-1: Erstinformation zu wetterbedingten Polizeieinsätzen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehr als 20 witterungsbedingte Einsätze am Wochenende

Polizisten haben zwischen Samstagmorgen (10. Januar) 8 Uhr und Sonntagabend (11. Januar) 20 Uhr laut derzeitigem Sachstand insgesamt 23 wetterbedingte Einsätze im gesamten Rhein-Erft-Kreis wahrgenommen. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Die meisten Einsätze nahmen die Polizeikräfte in Brühl und Pulheim (jeweils fünf) wahr.

Am Montagmorgen (12. Januar) verzeichnet die Polizei Rhein-Erft-Kreis laut derzeitiger Information zwischen 6 Uhr und 9 Uhr einen wetterbedingten Verkehrsunfall in Erftstadt-Friesheim. Ein Autofahrer war gegen 7 Uhr auf der Zülpicher Straße unterwegs. Er sei in einer Kurve mit seinem Auto ins Rutschen und im Graben zum Stehen gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Am Samstag gegen 5.50 Uhr war ein Cuprafahrer von Quadrath-Ichendorf nach Oberaußen unterwegs. Im Bereich eines Wanderparkplatzes an der Landesstraße (L) 93 stieß der Cupra auf glatter Fahrbahn gegen einen VW Crafter. Ein Renaultfahrer habe den Zusammenstoß beobachtet und gebremst, um zu helfen. Dabei kollidierte ein Bus mit dem stehenden Renault. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten VW und den Cupra ab. Polizisten sperrten die L 93 bis etwa 9 Uhr ab.

In Frechen stürzte am Sonntagmorgen ein Mofafahrer gegen 9 Uhr auf dem Kaskadenweg auf der glatten Fahrbahn. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Sonntagabend meldete sich gegen 20 Uhr eine Dame bei der Polizei und teilte mit, dass ein Auto in eine Hausfassade in Brühl-Pingsdorf gefahren sei. Auf glatter Fahrbahn sei eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fassade eines Hauses kollidiert. (sc)

