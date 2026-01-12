PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260112-3: Einbrüche in Bedburg und Pulheim - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter hebelten Türen auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Samstag (10. Januar) und Sonntag (11. Januar) in Pulheim und in Bedburg in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen sein sollen. Sie sollen Schmuck, eine Geldbörse und ein Mobiltelefon entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Pulheim sollen Unbekannte zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 5 Uhr die rückwärtige Tür eines Hauses an der Raiffeisenstraße aufgehebelt haben. Hier wurden mehrere Räume durchwühlt.

In Bedburg sollen die Täter zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 6 Uhr an einem Haus an der Neusser Straße ebenfalls eine rückwärtige Tür aufgehebelt und Räume nach Wertsachen durchsucht haben.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

