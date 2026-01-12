Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260112-4: Tatverdächtiger festgenommen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Mann soll Alkohol und Lebensmittel entwendet haben

Polizisten haben am Samstagnachmittag (10. Januar) einen Tatverdächtigen (40) in Pulheim-Brauweiler festgenommen. Ihm wird vorgeworfen Gegenstände aus einem Discounter entwendet, einen Mitarbeiter angegriffen und im weiteren Verlauf den Mitarbeitenden sowie einen Zeugen bedroht zu haben. Ein weiterer schlanker und etwa 175 Zentimeter großer Verdächtiger mit dunkler Jacke und Schirmmütze sei laut Zeugenangaben vom Tatort geflüchtet. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16 Uhr habe ein Mitarbeiter des Verbrauchermarkts an der Erfurter Straße einen Verdächtigen beobachtet, der Lebensmittel und Alkoholflaschen in eine Tüte und seine Jacke gesteckt habe. Auf Ansprache im Laden habe der Mann aggressiv reagiert, sodass es im Kassenbereich zu einer Rangelei gekommen sei. Der Tatverdächtige sei davongelaufen. Auf dem Parkplatz des Discounters habe der Mitarbeitende den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Zeugen erneut angesprochen. Dabei habe der 40-Jährige die beiden Männer bedroht. Beim darauffolgenden Fluchtversuch sei der Tatverdächtige gestürzt. Die aufmerksamen Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeikräfte fest.

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten nahmen den Sachverhalt auf und durchsuchten den Mann. Zwecks Identitätsfeststellung nahmen die Polizeikräfte ihn danach mit zu einer Wache. Dort stellten sie fest, dass gegen den nunmehr Beschuldigten ein offener Haftbefehl vorliegt. Sie fertigten eine Strafanzeige. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (sc)

