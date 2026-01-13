PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260113-3: Benefizkonzert in Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Landespolizeiorchester NRW spielt "Kino für die Ohren"

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Frank Rock richten der Lions Club Voreifel und Polizei Rhein-Erft-Kreis erneut ein Benefizkonzert in Erftstadt aus.

Unter dem Motto "Kino für die Ohren - Ein Ritt durch 50 Jahre Filmmusik" kommt das Landespolizeiorchester (LPO) NRW am Freitag, den 30. Januar 2026 für einen Abend voller mitreißender Klänge und unvergesslicher musikalischen Darbietungen aus Film und Fernsehen an die Gottfried-Kinkel-Realschule in Erftstadt-Liblar. Das Konzert startet um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Eintritt ist kostenlos. Alle Spenden des Benefizkonzerts kommen zwei karitativen Zwecken zugute: Dem Friedensdorf Oberhausen, das kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen zur medizinischen Versorgung nach Deutschland holt, und dem Projekt "Wasserläufer" der Caritas Erftstadt, das sich um Kinder, die durch die Flut traumatisiert wurden, kümmert.

Mehr Informationen finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/kino-fuer-die-ohren-benefizkonzert-des-landespolizeiorchesters-nrw-in-erftstadt (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

