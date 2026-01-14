PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260114-1: Autofahrer kollidiert mit E-Scooterfahrer und flüchtet

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem etwa 175 Zentimeter und schlanken Autofahrer eines weißen mittelgroßen Autos, der mit italienischem Akzent gesprochen haben soll. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann soll am Dienstagmorgen (13. Januar) in Hürth mit einem E-Scooterfahrer (14) kollidiert sein und sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der flüchtige Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der 14-Jährige gegen 7.20 Uhr entlang der Luxemburger Straße aus Richtung Trierer Straße in Richtung Hürther Bogen gefahren sein. Er habe dann am dortigen Kreisverkehr die Landesstraße (L) 183 auf dem Geh- und Radweg überquert. Zeitgleich soll sich von rechts aus Richtung Eschweilerstraße der Autofahrer genähert haben und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche sei zu Boden gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch sei der Autofahrer in Richtung Hürther Bogen davongefahren.

Ein Erziehungsberechtigter erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

