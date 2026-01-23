Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Fitnessstudio

Dudenhofen (ots)

Heute Nacht, gegen 03:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Straße Am Gewerbering ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Ein Fenster wurde beschädigt, die Höhe der Schadenssumme ist noch unbekannt.

Zeugen, die zu o.g. Zeitraum in der Nähe der Gesundheitswerkstatt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sollen sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell