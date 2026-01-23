PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Fitnessstudio

Dudenhofen (ots)

Heute Nacht, gegen 03:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Straße Am Gewerbering ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Ein Fenster wurde beschädigt, die Höhe der Schadenssumme ist noch unbekannt.

Zeugen, die zu o.g. Zeitraum in der Nähe der Gesundheitswerkstatt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sollen sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:33

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus PKW - Täterfestnahme

    Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, gegen halb elf, wurde der Polizei eine dunkel gekleidete, männliche Person gemeldet, die gerade unberechtigt in ein Fahrzeug in der Auestraße eingestiegen war und dort Sachen entwendete. Nach zunächst erfolgter Flucht konnte der 28-jährige Mann durch die Polizei auf einem Firmengelände in der Altspeyerer Weide festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Bei dem Mann wurde ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:33

    POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Fußgängerzone

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen 21-jährigen Mann dabei, wie dieser zunächst zwei Parfums von der Auslage entnahm, kurze Zeit später die Verpackungen entfernte und jeweils eines der Parfums in seine linke und seine rechte Jackentasche steckte. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde der junge Mann vom Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:16

    POL-PDLU: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (22.01.26) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kam es im Stadtgebiet Schifferstadt zu mehreren telefonischen Kontaktaufnahmen durch bislang unbekannte Täter, die sich gegenüber den angerufenen Personen als Polizeibeamte vorstellten. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizei Mannheim aus und versuchten durch gezielte Befragungen an persönliche und sensible Daten zu gelangen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren