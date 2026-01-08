PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Lkw umgekippt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 06:27 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Lkw-Kipper die K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra. In einer Kurve brach der Lkw auf winterglatter Fahrbahn aus. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer wurde dabei im Lkw eingeklemmt, konnte sich aber selbst aus der Lage befreien. Er wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

In diesem Streckenabschnitt kam es heute Morgen zu einer Sperrung, die gegen 08:00 Uhr vorerst aufgehoben wurde. Zwecks einer noch ausstehenden Bergung (Zeitpunkt noch nicht bekannt)des Lkw-Kippers wird der geladenen Sand zunächst umgeladen, bevor es dann erneut zu einer temporären Sperrung der Kreisstraße kommen wird.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:05

    POL-ESW: Pressebericht vom 07.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auf Pkw aufgefahren Um 15:24 Uhr hielt gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Ershausen mit seinem Pkw an der rotzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich der B 7/B 27 in der Gemarkung von Oetmannshausen hinter dem Pkw einer 76-Jährigen aus der Gemeinde Meißner an. Als er im Handschuhfach etwas nachschaute, hob er dabei den Fuß vom Bremspedal, worauf das Auto sich in Bewegung setzte und auf ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:10

    POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 10:15 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 20-Jährige aus Wanfried mit einem Pkw die Straße "An der Aue" in Hoheneiche. Als sie nach rechts in die Raiffeisenstraße abbiegen wollte, kam sie mit dem Auto auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte dadurch mit einem geparkten Pkw Mercedes. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben. Unfall beim Ein- ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht vom 05.01.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung an Pkw Zwischen dem 03.01.26, 12:00 Uhr und dem 04.01.26, 03:00 Uhr wurde in der Meißnerstraße in Oberhone ein Pkw Hyundai beschädigt. Der oder die Täter stachen in alle vier Autoreifen ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250. Versuchter Einbruch Wie gestern angezeigt wurde, versuchten unbekannte Täter in ein Ferienwohnhaus in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren