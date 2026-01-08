Polizei Eschwege

POL-ESW: Lkw umgekippt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 06:27 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Lkw-Kipper die K 28 von Ulfen kommend in Richtung Sontra. In einer Kurve brach der Lkw auf winterglatter Fahrbahn aus. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer wurde dabei im Lkw eingeklemmt, konnte sich aber selbst aus der Lage befreien. Er wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

In diesem Streckenabschnitt kam es heute Morgen zu einer Sperrung, die gegen 08:00 Uhr vorerst aufgehoben wurde. Zwecks einer noch ausstehenden Bergung (Zeitpunkt noch nicht bekannt)des Lkw-Kippers wird der geladenen Sand zunächst umgeladen, bevor es dann erneut zu einer temporären Sperrung der Kreisstraße kommen wird.

