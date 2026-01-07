Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.01.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf Pkw aufgefahren

Um 15:24 Uhr hielt gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Ershausen mit seinem Pkw an der rotzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich der B 7/B 27 in der Gemarkung von Oetmannshausen hinter dem Pkw einer 76-Jährigen aus der Gemeinde Meißner an. Als er im Handschuhfach etwas nachschaute, hob er dabei den Fuß vom Bremspedal, worauf das Auto sich in Bewegung setzte und auf den Pkw der 76-Jährigen auffuhr. Sachschaden: ca. 2500 EUR

Unfall unter Einfluss berauschender Mittel

Um 23:00 Uhr befuhr am gestrigen späten Abend ein 38-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Max-Woelm-Straße in Eschwege in Richtung Stadtbahnhof. Dabei kam er mit dem Fahrzeug zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einem 35-Jährigen aus Eschwege gefahren. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte stand der 38-Jährige unter dem Einfluss von THC, was ein durchgeführter Test bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden wird mit ca. 2700 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 07:28 Uhr befuhr heute Morgen ein 22-Jähriger aus Helsa mit einem Pkw die Hopfelder Straße in Richtung Biegenstraße in Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich zur Biegenstraße übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 54-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Vorfahrt missachtet

Um 11:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 73-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw im Steinweg in Großalmerode aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw einer 28-Jährigen aus Großalmerode, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Gestern Vormittag wurde angezeigt, dass in der Witzenhäuser Straße in Uengsterode ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Zunächst wurde durch den oder die Täter das Sicherheitsschloss gewaltsam aufgebrochen, um anschließend den Automaten aufhebeln zu können. Entwendet wurden anschließend die Zigarettenpackungen und das Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Die Tatzeit kann durchaus bis Mitte Dezember zurückliegen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Mit Hirsch kollidiert

Um 06:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die L 2339 zwischen Weissenbach und Trubenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hirsch, der anschließend in den Wald zurück lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell