Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.01.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Hausfassade beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 02.00 Uhr ist am "Platz der Deutschen Einheit" in Eschwege die Hausfassade eines Einfamilienhauses durch Feuerwerkskörper beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

In den Gegenverkehr geraten

Um 10.25 Uhr am Freitagmorgen ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Spangenberg auf der Spangenberger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw kollidiert, der von einem 34-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Einen Unfall verursachte auch ein 51-Jähriger aus Litauen, der mit einem Sattelzug am Freitag um kurz vor 09.00 Uhr in Fürstenhagen die Straße "Raiffeisenplatz" in Richtung Breslauer Straße befuhr. Als der Fahrer am Fahrbahnrand parken wollte, touchierte er den geparkten Wagen einer 47-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. An dem Sattelzug und dem Pkw entstand dabei noch unbezifferter Sachschaden. Da der Wagen der Frau außerdem noch gegen ein anderes Auto geschoben wurde, ist dieser Wagen gegebenenfalls auch durch einen Schaden betroffen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

