POL-ESW: Pressebericht 30.12.2025 -3-

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Spiegelglas an VW Passat beschädigt; Polizei bittet um Hinweise

Der Besitzer eines blauen VW Passat hat bei der Polizei in Sontra am gestrigen Montag einen Schaden an dem linken Außenspiegel seines Pkw gemeldet. Demnach hatte der Mann seinen VW Passat am Montag auf dem rechten Parkstreifen in der Niederstadt, etwa in Höhe Haus Nummer 4, geparkt.

Der Mann befand sich am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr im Treppenhaus eines Hauses, als er einen Knall hörte. Später bei seinem PKW stellte er dann fest, dass der linke Außenspiegel nach hinten umgeklappt und das Spiegelglas rausgefallen war. Das Spiegelglas ist gesplittert, der Spiegel als solcher ist aber noch funktionstüchtig. An den Steckverbindungen und dem Spiegelgehäuse sind keinerlei Schäden ersichtlich. Spuren oder Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug liegen nicht vor. Möglich erscheint aufgrund der Umstände eher, dass die Beschädigung auf eine Berührung durch einen Fußgänger oder Fahrradfahrer zurückzuführen ist.

Hinweise zur Schadensverursachung nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

