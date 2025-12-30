Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.12.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht in der Schildgasse; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Schildgasse in Eschwege ist ein grauer Mercedes Benz A 250 beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher ist flüchtig. Ereignet hat sich der Unfall am Montag zwischen 07.50 Uhr und 20.20 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt

Am Dienstagvormittag um 11.14 Uhr befuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Spangenberg in Hessisch Lichtenau die Poststraße in Richtung Mühlweg. Als ein 48-Jähriger aus Waldkappel zwischen zwei geparkten Pkw hervortrat und die Poststraße fußläufig überqueren wollte, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der Fußgänger kam dabei zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen der Frau entstand außerdem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell