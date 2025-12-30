PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.12.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht in der Schildgasse; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Schildgasse in Eschwege ist ein grauer Mercedes Benz A 250 beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher ist flüchtig. Ereignet hat sich der Unfall am Montag zwischen 07.50 Uhr und 20.20 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt

Am Dienstagvormittag um 11.14 Uhr befuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Spangenberg in Hessisch Lichtenau die Poststraße in Richtung Mühlweg. Als ein 48-Jähriger aus Waldkappel zwischen zwei geparkten Pkw hervortrat und die Poststraße fußläufig überqueren wollte, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der Fußgänger kam dabei zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen der Frau entstand außerdem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 10:01

    POL-ESW: Pressebericht 30.12.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen Am Montag ist zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr ein geparkter Mercedes Benz C 180 im Vorbeifahren durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Mercedes stand zur Unfallzeit in der "Neustadt" (in Höhe Haus Nr. 56) in Eschwege am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurde bei dem Pkw der linke Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Eine weitere Unfallflucht ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:18

    POL-ESW: Pressebericht 29.12.205 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruchsdiebstahl in Autolackierbetrieb; Polizei sucht Zeugen Am Montagvormittag stellten die Inhaber einer Autolackiererei im Hessenring in Eschwege einen Einbruch in ihre Räumlichkeiten fest. Unbekannte Täter hatten sich demnach zwischen vergangene Woche Dienstag (23.12.2025) 15.00 Uhr und Montag (29.12.2025) 11.45 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büro- und Geschäftsräumlichkeiten des ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:35

    POL-ESW: Einbruch in Jagdhaus; Waffen und Jagdzubehör geklaut; Polizei sucht Zeugen

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein massives, freistehendes Jagdhaus eingebrochen und haben neben einem nicht unerheblichen Sachschaden (2500 Euro) auch diverse Gegenstände, u.a. Jagdwaffen, geklaut. Die Beamten vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Eschweger Kriminalpolizei führen jetzt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren