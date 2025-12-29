PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Jagdhaus; Waffen und Jagdzubehör geklaut; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein massives, freistehendes Jagdhaus eingebrochen und haben neben einem nicht unerheblichen Sachschaden (2500 Euro) auch diverse Gegenstände, u.a. Jagdwaffen, geklaut. Die Beamten vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Eschweger Kriminalpolizei führen jetzt die weiteren Ermittlungen, suchen Zeugen und bitten um Hinweise.

Das betreffende Jagdhaus (ein ehemaliges Stellwerkhaus einer stillgelegten Bahnstrecke) befindet sich in der Gemarkung Meinhard/Frieda, außerhalb der Ortslage von Frieda und etwas abseits der Landesstraße L 3467, die von Frieda in Richtung Großtöpfer verläuft. Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Samstag 09.15 Uhr verschafften sich die Unbekannten hier gewaltsam Zugang zu dem Haus, indem sie eine Eingangstür aufhebelten. In dem Haus durchsuchten die Täter das Inventar und hebelten zudem einen Tresor mit drei Jagdwaffen und Munition von der Wand. Darüber hinaus entwendeten die Täter noch ein Notstromaggregat sowie diverses hochwertiges Waffen- und Jagdzubehör (u.a. Fernglas, Wärmebildkamera,Restlichtverstärker).

Der seitens der Täter aus dem Gebäude geschaffte Tresor wurde im Umfeld des Tatorts dann mit Werkzeugen brachial geöffnet. Den geöffneten, leeren Tresor ließen die Täter später in der Nähe eines Parkplatzes an der L 3467 zwischen Frieda und Großtöpfer in einem Bachlauf zurück.

Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

