Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.12.2025

Eschwege (ots)

Holzzaun bei Gemeindehaus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben einen Holzzaun am ev. Gemeindehaus in der Kirchstraße in Grebendorf mutwillig, vmtl. durch Tritte, beschädigt. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung zwischen Mittwoch 12.00 Uhr und Samstag 09.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

VW-Transporter beschädigt Briefkasten und fährt weiter

In der Hintergasse in Weißenborn ist am Sonntagabend um 17.30 Uhr ein Briefkasten beschädigt worden. Verursacht wurde der Schaden (noch nicht beziffert) im Vorbeifahren durch einen VW-Transporter, der anschließend weiterfuhr. Zeitnahe Ermittlungen aufgrund von Hinweisen führten noch am gleichen Abend zu einem 49-Jährigen aus dem Wartburgkreis, der den Transporter gefahren haben soll. Die Polizei in Eschwege hat nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Familienstreit, Körperverletzung

Die Beamten der Polizei Eschwege mussten am Samstagabend zu einem Familienstreit ausrücken. Um kurz nach 23.00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege zu Streitigkeiten zwischen einem 45-Jährigen aus Wanfried und einem 31-Jährigen aus Eschwege. Im Zuge der Streitigkeiten soll der 45-Jährige gegenüber dem 31-Jährigen aggressiv geworden sein und diesen ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 31-Jährige eine blutige Lippe erlitt. Als ein 16-Jähriger schlichtend dazwischengehen wollte, wurde er dabei von dem 45-Jährigen ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei Eschwege hat gegen den 45-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben auf der Baustelle an der Kreisstraße 2 zwischen Krauthausen und Sontra-Weißenborn an zwei Baumaschinen, einem Radlader und einem Kipplaster, mehrere Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Festgestellt wurde der Schaden am Samstag um 15.00 Uhr. Hinweise unter 05653/9766-0.

Körperverletzung, Häusliche Gewalt

Zu einer Körperverletzung unter Lebenspartnern kam es am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Sontra. Um 06.50 Uhr rief eine 38-Jährige die Polizei zu Hilfe, da sie ihren Angaben zur Folge von ihrem alkoholisierten Freund geschlagen wurde. Die Beamten griffen schlichtend ein, verwiesen den 29-Jährigen der Wohnung und sprachen ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegen den Mann aus. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Wildunfälle im WMK

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Sontra erfasste am Sonntag um 08.20 Uhr auf der K 28 ein Reh, als sie von Ulfen nach Sontra unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 2500 Euro.

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ist am Sonntag um 17.45 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er die L 3225 von Fürstenhagen in Richtung Innenstadt Hessisch Lichtenau befuhr. Das stark verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden, am Auto entstand noch unbezifferter Sachschaden.

Ein Schaden von 500 Euro entstand außerdem am Samstagabend bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Reh auf der L 3403. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Eschwege befuhr besagte Landesstraße um 19.20 Uhr aus Richtung Reichensachsen kommend, in Richtung Oberhone. Das Tier lief nach dem Aufprall davon.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren; Schaden 6000 Euro

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Postzustellerfahrzeug kam es am Samstag in der Oberburgstraße in Witzenhausen. Um 13.38 Uhr wollte ein 57-Jähriger aus Großalmerode auf einem Parkplatz in der Oberburgstraße mit dem Postauto wenden und fuhr dazu rückwärts, gleichzeitig parkte eine 76-Jährige aus Hann. Münden mit ihrem Pkw auf besagtem Parkplatz rückwärts aus. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Heckbereich, was einen Schaden von 6000 Euro nach sich zog.

