POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025 -2-

Zaunfelder am Schlosspark in Eschwege beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Eschweger Polizei erstattet worden, wonach Unbekannte im Bereich des Eschweger Schlossparks mehrere Zaunfelder bzw. Pfähle aus Holz mutwillig beschädigt und abgebrochen haben. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Freitag 18.00 Uhr und Montag 11.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht in Frankershausen; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag wurde bei der Eschweger Polizei eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Demnach ist vergangene Woche zwischen Montag 09.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr ein schwarzer VW Amarok am hinteren, linken Kotflügel beschädigt worden. Das Auto stand im Steinweg in Berkatal-Frankershausen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wird auf 3500 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

