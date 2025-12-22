PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zaunfelder am Schlosspark in Eschwege beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Eschweger Polizei erstattet worden, wonach Unbekannte im Bereich des Eschweger Schlossparks mehrere Zaunfelder bzw. Pfähle aus Holz mutwillig beschädigt und abgebrochen haben. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Freitag 18.00 Uhr und Montag 11.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht in Frankershausen; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag wurde bei der Eschweger Polizei eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Demnach ist vergangene Woche zwischen Montag 09.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr ein schwarzer VW Amarok am hinteren, linken Kotflügel beschädigt worden. Das Auto stand im Steinweg in Berkatal-Frankershausen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wird auf 3500 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:56

    POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege 19-Jähriger auf Kleinkraftrad reagiert nicht auf Anhaltezeichen der Polizei; keine Fahrerlaubnis Die Polizei Eschwege hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus Sontra aufgenommen, der sich einer Verkehrskontrolle der Polizei entziehen wollte. Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr wollten die Beamten den 19-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Niederhoner Straße (B 249) stadtauswärts unterwegs war, kontrollieren. ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:12

    POL-ESW: Schaufenster in Wehretal-Reichensachsen zerborsten

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Um 03:55 Uhr wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein explosionsartiges Geräusch innerhalb der Ortslage von Reichensachsen gemeldet. Die alarmierte Polizeistreife sowie die örtliche Feuerwehr fanden im Bereich eines Kosmetikstudios in der Landstraße zahlreiche Scherben vor dem Gebäude vor. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Schaufensterscheiben des Geschäfts und das Inventar ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:34

    POL-ESW: Pressebericht vom 19.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Ca. 30.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der L 3226 in der Gemarkung von Waldkappel-Friemen ereignet hat. Um 19:23 Uhr befuhr ein 91-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Landesstraße in Richtung Spangenberg. Auf Höhe der Ortseinfahrt von Friemen bog er mit dem Auto linksseitig in den Ort ein und missachtete dabei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren