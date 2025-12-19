Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Ca. 30.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der L 3226 in der Gemarkung von Waldkappel-Friemen ereignet hat. Um 19:23 Uhr befuhr ein 91-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Landesstraße in Richtung Spangenberg. Auf Höhe der Ortseinfahrt von Friemen bog er mit dem Auto linksseitig in den Ort ein und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Pkws, der von einer 66-jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Unfallflucht

Zwischen Mitternacht und 05:20 Uhr heute früh ereignete sich vergangene Nacht eine Unfallflucht auf der B 27 in der Gemarkung von Albungen. Eine Polizeistreife stellte heute früh fest, dass ein großer Teil der dortigen Leitplanke beschädigt wurde und Fahrzeugteile über ca. 50 Meter verstreut lagen, die vermutlich zu einem Pkw Ford gehören. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Pkw in Richtung Witzenhausen unterwegs war und in dem Streckenabschnitt nach rechts von der Bundesstraße abkam. Auf einer Länge von 50 Metern kollidierte das Auto mit der Schutzplanke und einem Leitpfosten. Der Sachschaden an den beschädigten Verkehrseinrichtungen wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Im Zuge der heute Morgen durchgeführten Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht auf einen Fahrer aus Witzenhausen, der sich parallel dazu am heutigen Morgen telefonisch bei der Polizei in Eschwege meldete und angab, den Unfall verursacht zu haben. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 35-Jährigen aus Witzenhausen, dessen Führerschein sichergestellt wurde. Eine Überprüfung auf Alkohol/ Drogen verlief negativ. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Wildunfälle

Um 19:03 Uhr befuhr gestern Abend ein 54-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit einem Pkw die L 3226, wo es in der Gemarkung von Stolzhausen zum Zusammenstoß mit einem Reh kam, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ebenfalls ca. 3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem weiteren Wildunfall, der sich auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried ereignete. Um 06:11 Uhr wurde heute Morgen ein Fuchs von dem Pkw eines 38-Jährigen aus Wanfried angefahren und tödlich verletzt.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde gestern Nachmittag einer 47-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr im Einkaufsmarkt auf, wo ihr das Portmonee aus einem Einkaufskorb, der im Einkaufswagen abgestellt war, gestohlen wurde. In dem Portmonee befand sich eine geringe Menge Bargeld und persönliche Dokumente. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 16./17.12.25 wurde auf einem Parkplatz gegenüber der Lindenstraße in Sontra ein Pkw BMW durch Unbekannte beschädigt. Das Auto wurde auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Um 14:04 Uhr beschädigte ein 42-Jähriger aus Belarus beim Rückwärtsrangieren mit einem Sattelzug einen dahinter stehenden Pkw, der von einem 42-Jährigen aus Hann. Münden gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich vor dem Gelände der Firma DS Smith/B 451 in Witzenhausen. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 13:38 Uhr befuhr gestern Mittag ein Lkw die Straße "An der Bohlenbrücke" in Richtung der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 26-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw. Im Begegnungsverkehr touchierte der Lkw den linken hinteren Kotflügel des Pkws, wodurch Sachschaden an dem Auto entstand. Der Fahrer des Lkw, der mit einem roten Container beladen war, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter in einem Verkehrsunfall nachzukommen. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstagabend ein Reifen eines VW Golf durch unbekannte Täter beschädigt, indem eine Schraube in den Reifen eingedreht wurde. Die Tat ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell