POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Um 14:30 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt, der sich im Aldi-Markt in Reichensachsen ereignet hat. Zur Tatzeit wurde einer 54-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal das Portmonee aus der Einkaufstasche gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Ausweisdokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Eine weiterer Diebstahl ereignete sich gestern im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Zwischen 14:05 Uhr und 14:15 Uhr wurde einer 63-Jährigen aus Eschwege das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. Die Handtasche befand sich zu dieser Zeit mit geöffneten Reißverschluss im Einkaufswagen. Auch in diesem Fall befanden sich Bargeld und diverse Dokumente in dem Portmonee. Schaden: ca. 1000 EUR.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

