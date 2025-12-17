PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Festnahme eines 43-Jährigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Am gestrigen Abend wurde in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen ein 43-Jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis durch eine Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Nordhessen festgenommen. Der 43-Jährige war gegen 23:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Reichensachsen mit seinem Pkw unterwegs, wo er in Höhe der Nordstraße gestoppt und festgenommen werden konnte. Hintergrund waren seit längerem andauernde Ermittlungen wegen unerlaubten Handelns mit Amphetaminen in nicht geringen Mengen. Zudem bestand der Verdacht, dass der Tatverdächtige im Besitz von Schusswaffen sein soll. Nach der gestrigen Festnahme wurde der 43-Jährige dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Am heutigen Morgen / Vormittag fanden durch die Beamten der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner mit Unterstützung eines Sprengstoffsuchhundes der Hundestaffel des PP Nordhessen Durchsuchungen an verschiedenen Örtlichkeiten (Wohnungen und Gartengrundstücke) in Eschwege, Bad Sooden-Allendorf und Großalmerode statt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden geringe Mengen Amphetamine aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin konnte ein Waffenkoffer mit zwei "scharfen" Langwaffen und drei Schreckschusswaffen jeweils mit dazugehöriger Munition sowie weitere diverse Munition aufgefunden werden, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Kassel wird gegen den 43-Jährigen ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl beim zuständigen Gericht gestellt.

Pressestelle STA Kassel, OStA Thöne / Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

