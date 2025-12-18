PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 16:31 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 31-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Westring" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zur Straße "Schützengraben" musste der 31-Jährige mit dem Auto verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 28-Jährige aus Eschwege zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Gegen Stromkasten gefahren

Auf dem Parkplatz "Werdchen" in der Mangelgasse in Eschwege streifte gestern Nachmittag, um 14:53 Uhr, eine 18-Jährige aus Geismar mit ihrem Pkw einen Stromkasten, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Stromkasten selbst wurde nicht beschädigt.

Polizei Witzenhausen

Fußgänger angefahren

Um 09:36 Uhr befuhr heute Morgen ein Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen. In Höhe einer Eisdiele beabsichtigte ein 25-Jähriger aus Witzenhausen die Straße zu überqueren. Beim Vorbeifahren des Autos wurde der Fußgänger von dem Außenspiegel an der Hand getroffen und dadurch leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Bei dem Auto soll es sich um einen VW Golf (Plus) mit "HMÜ-Kennzeichen" gehandelt haben, das von einen älteren Mann gefahren wurde. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:51

    POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Um 14:30 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt, der sich im Aldi-Markt in Reichensachsen ereignet hat. Zur Tatzeit wurde einer 54-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal das Portmonee aus der Einkaufstasche gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Ausweisdokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Eine weiterer Diebstahl ereignete sich gestern im Aldi-Markt in der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:16

    POL-ESW: Pressebericht 17.12.2025 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Regenfallrohr beschädigt Eine 20-jährige aus Berkatal hat am Dienstag um 11.05 Uhr einen Schaden von 200 Euro verursacht. Die Frau befuhr mit einem Postzustellerfahrzeug die Straße "Auf dem Herrengraben" in Bad Sooden-Allendorf und geriet beim Parken aus Unachtsamkeit gegen das Vordach eines Tiefgaragenabgangs, wodurch ein Regenfallrohr und das Fahrzeug selbst leicht beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren