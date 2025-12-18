Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 16:31 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 31-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Westring" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zur Straße "Schützengraben" musste der 31-Jährige mit dem Auto verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 28-Jährige aus Eschwege zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Gegen Stromkasten gefahren

Auf dem Parkplatz "Werdchen" in der Mangelgasse in Eschwege streifte gestern Nachmittag, um 14:53 Uhr, eine 18-Jährige aus Geismar mit ihrem Pkw einen Stromkasten, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Stromkasten selbst wurde nicht beschädigt.

Polizei Witzenhausen

Fußgänger angefahren

Um 09:36 Uhr befuhr heute Morgen ein Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen. In Höhe einer Eisdiele beabsichtigte ein 25-Jähriger aus Witzenhausen die Straße zu überqueren. Beim Vorbeifahren des Autos wurde der Fußgänger von dem Außenspiegel an der Hand getroffen und dadurch leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Bei dem Auto soll es sich um einen VW Golf (Plus) mit "HMÜ-Kennzeichen" gehandelt haben, das von einen älteren Mann gefahren wurde. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell