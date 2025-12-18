Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Wohnhaus in der Gemeinde Berkatal; Schaden 140.000 Euro

Eschwege (ots)

Am Donnerstagmorgen ist gegen 07.45 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Gemeinde Berkatal gemeldet worden. Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Brandörtlichkeit nach Frankershausen in der Straße "Am Wasser" aus.

Vor Ort nahmen verschiedene Wehren u.a. aus Berkatal, Meißner, Bad Sooden-Allendorf und Ortsteilen von Eschwege mit rund 80-100 Einsatzkräften die Brandbekämpfung auf. Der Brandausbruch in der Küche des Hauses konnte dort zunächst zwar temporär unter Kontrolle gebracht werden, die ansteigende Hitzeentwicklung und weitere Glutnester führten dann in der Folge jedoch dazu, dass es im Dachgeschoss zu einem offenen Brandausbruch kam, der ebenfalls von den Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft werden musste. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag hinein an.

Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Wohngebäude ist aufgrund von Brandschäden und des eingedrungenen Löschwassers aktuell nicht mehr bewohnbar, der Gebäudeschaden wird nach ersten Schätzungen auf 140.000 Euro beziffert. Die Ermittler vom Fachkommissariat für Branddelikte übernehmen jetzt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Aufgrund bisheriger Feststellungen wird derzeit von einem Kurzschluss in der Küche ausgegangen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

