POL-ESW: Schaufenster in Wehretal-Reichensachsen zerborsten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 03:55 Uhr wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein explosionsartiges Geräusch innerhalb der Ortslage von Reichensachsen gemeldet. Die alarmierte Polizeistreife sowie die örtliche Feuerwehr fanden im Bereich eines Kosmetikstudios in der Landstraße zahlreiche Scherben vor dem Gebäude vor. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Schaufensterscheiben des Geschäfts und das Inventar stark beschädigt. Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Die darüberliegende Wohnung blieb nach derzeitigem Stand unbeschädigt. Es wurde keine Personen verletzt; der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zur Klärung der Ursache wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat Der betroffene Straßenabschnitt ist derzeit gesperrt, die Polizei leitet den Durchgangsverkehr über die Bahnhofstraße und den Steinweg in Reichensachsen ab.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-;PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

