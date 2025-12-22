Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.12.2025

Polizei Eschwege

19-Jähriger auf Kleinkraftrad reagiert nicht auf Anhaltezeichen der Polizei; keine Fahrerlaubnis

Die Polizei Eschwege hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus Sontra aufgenommen, der sich einer Verkehrskontrolle der Polizei entziehen wollte. Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr wollten die Beamten den 19-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Niederhoner Straße (B 249) stadtauswärts unterwegs war, kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Beamten und fuhr weiter. Im Bereich Niederhone konnten die Beamten den 19-Jährigen dann letztlich stoppen und festnehmen. Wie sich herausstellte war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizei Sontra

Katze angeschossen; Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend haben die Besitzer einer Hauskatze im Torweg in Sontra eine Schussverletzung an ihrem Tier zur Anzeige gebracht. Demnach haben unbekannte Täter im Laufe des Samstages offenbar auf die freilaufende Katze geschossen und diese am Bein verletzt. Gegen 19.45 Uhr waren die Besitzer auf das verletzte Tier aufmerksam geworden und hatten dann einen Tierarzt aufgesucht, wo sich die Schusswunde bestätigte. Strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der im Bereich Friedenstraße / Parkplatz Edeka-Markt (Landgrafenstraße) beim Rangieren ein Haltestellenschild des ÖPNV beschädigt haben soll. Gemeldet wurde der mit 600 Euro bezifferte Schaden am Samstag um 23.22 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler; Schaden 3000 Euro

Einen Unfallschaden von insgesamt 3000 Euro verursachte eine 63-Jährige aus Witzenhausen am Montagmorgen um 06.37 Uhr. Im Bereich "An der Fährgasse"/Steinstraße parkte die Frau aus einer Parklücke aus und kollidierte dabei aus Unachtsamkeit mit dem geparkten Wagen eines 39-Jährigen aus Witzenhausen. Auf beide Autos entfällt ein Schaden von 1500 Euro.

Pkw zerkratzt und Kennzeichen gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz "Am Nordbahnhof" in Witzenhausen haben Unbekannte einen grauen Opel Zafira mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Sonntag 15.45 Uhr. Außerdem wurden in dem gleichen Tatzeitraum die beiden amtlichen Kennzeichen des Opels mit der Kennung NI-CH 854 im Wert von 50 Euro gestohlen. Hinweise unter 05542/9304-0.

Kontrolle beim Abbiegen verloren; Schaden 3500 Euro

Zu einem Unfall mit 3500 Euro Schaden kam es am Sonntag um 19.16 Uhr auf der Landesstraße L 3238 am Abzweig des Zubringers zur B 80. Laut Unfallbericht befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Kelkheim zur besagten Zeit die L 3238 aus der Ortslage von Gertenbach kommend und verlor dann beim Rechtsabbiegen auf den Zubringer zur B 80 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte er dann mit dem Wagen eines 34-Jährigen aus Wingerode (LK Eichsfeld), der seinerseits von der B 80 kommend in Richtung Gertenbach unterwegs war.

Blutentnahme bei Fahrern von E-Scooter veranlasst; Weiterfahrt untersagt

Die Beamten der Polizei Witzenhausen kontrollierten am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr im Stadtgebiet einen 53-jährigen Einwohner auf einem E-Scooter. Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel wurde ein Drogentest gemacht, der positiv auf THC ausfiel worauf die Beamten einer Blutentnahme anordneten. Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden aufgenommen. Ebenfalls eine Blutentnahme veranlassen mussten die Beamten in Sontra, nachdem sie in der Nacht zu Sonntag um 00.12 Uhr einen 33-Jährigen aus der Hänselstadt auf einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich Hinweise auf THC, so dass entsprechende Ermittlungen folgen. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger u. terroristischer Organisationen; weiterer Fall zur Anzeige gebracht; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Freitag ist um 15.50 Uhr ein in schwarzer Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Oberburgstraße festgestellt und zur Anzeige gebracht worden. Der Schaden wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise unter 05542/9304-0.

